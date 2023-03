Canan Ergüder, 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı Kadın rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu seçilmiştir. Aile dizisinde Leyla Soykan karakterini canlandıran Canan Ergüder kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Canan Ergüder kimdir? Canan Ergüder hangi dizilerde oynadı? Canan Ergüder kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

Canan Ergüder 15 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası siyaset bilimci ve akademisyen Üstün Ergüder, annesi Rukiye Ergüder'dir. 1994 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. Aralıklarla 12 yıl bale yaptı. Lise yıllarında okulda sahnelenen bir müzikalde rol aldıktan sonra tiyatrocu olmaya karar verdi. Mezuniyetinin ardından 14 yıl ABD'de yaşadı.

Pensilvanya eyaletindeki Franklin and Marshall College'da sosyoloji ve tiyatro eğitimi aldı. Ardından The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesi aldı. Bu programdaki üç senenin sonunda mülakata girip Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini kazandı. Mezuniyetinden sonra garsonluk ve tiyatroculuk yaparak yaşamını sürdürdü. Londra'da LAMDA (Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi)'da Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. 2003 yılında Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi. Okul arkadaşı Chris Burke ile 2005 yılında evlendi. Eşinin yönettiği Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı "Nancy" rolüyle 2007 Uluslararası Hoboken Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.