Canan Dağdeviren kimdir? Canan Dağdeviren neyi bulmuştur? - Haberler

Canan Dağdeviren kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren yaptığı bilimsel çalışmalar ile dünyanın dikkat çeken bilim insanları arasında yerini almayı başardı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştiren Canan Dağdeviren Forbes dergisinin 30 yaş altı bilim insanı listesinde yer almayı başardı. Peki Canan Dağdeviren kimdir?

CANAN DAĞDEVİREN KİMDİR?

Canan Dağdeviren (d. 4 Mayıs 1985, İstanbul), Türk fizik mühendisi. Canan Dağdeviren, halihazırda Medya Sanatları ve Bilimleri alanında LG Kariyer Geliştirme Profesörlüğünü yürüttüğü Massachusetts Institute of Technology'de Türk akademisyen, fizikçi, malzeme bilimci ve yardımcı doçenttir. Dağdeviren, Harvard Cemiyeti tarihinde Harvard Üniversitesi Fellows Cemiyeti'nde Junior Fellow olan ilk Türk bilim insanıdır. Bir öğretim üyesi olarak, MIT Media Lab'da kendi Conformable Decoders araştırma grubunu yönetiyor.

Grup, malzeme bilimi, mühendislik ve biyomedikal mühendisliğinin kesişme noktasında çalışıyor. Diğer uygulamaların yanı sıra algılama, çalıştırma ve enerji hasadı için ilgilenilen hedef nesne ile yakından entegre olabilen mekanik olarak uyarlanabilir elektromekanik sistemler oluştururlar. Dağdeviren, doğadan ve insan vücudundan alınan hayati bilgilerin çeşitli fiziksel modellerde "kodlandığına" inanıyor. Araştırmaları, bu kalıpları yararlı sinyallere ve / veya enerjiye "çözebilen" uyumlu kod çözücülerin yaratılmasına odaklanmaktadır. Piezoelektrik malzemeleri (üzerine bir basınç, kuvvet uygulandığı zaman bu basınçtan elektrik enerjisi üretebilen malzemeler) insan organlarının üzerine yerleştirerek organların hareketini elektrik enerjisine çeviren cihazların mucididir. 18 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetinin de bir üyesidir.

Canan Dağdeviren neyi bulmuştur?

Harvard Üniversitesi'ne "Genç Akademi Üyesi" olarak kabul edilen ilk Türk olan mezunumuz Dr. Canan Dağdeviren, cilt kanserinin teşhisini kolaylaştıracak, dövme gibi vücuda yapıştırılabilen ve 10 saniyeden daha az sürede sonuç veren cihaz geliştirdi.

Yaşamı

1985 yılında İstanbul'da doğdu, aslen Sivaslıdır. İlk ve orta eğitimini Kocaeli'de tamamladı. 2007'de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009'da tamamladı. Aynı yıl Fulbright bursu kazanarak UIUC'da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başladı. Bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı. Doktora derecesini Aralık 2014'te aldı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirdi. Forbes'in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde de yer aldı.

Kendisi bilime olan merakında iki dönüm noktası olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki babasının kendisine Marie Curie hakkında hediye ettiği bir kitap, ikincisi ise Erdal İnönü'den bizzat aldığı Anılar ve Düşünceler adlı eserdir. Özellikle Erdal İnönü ile tanışmasının lisedeki alan seçiminde etkili olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca motivasyonunun düşük olduğu zamanlarda Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham aldığını da bir demecinde açıklamıştır.

Medya

Dağdeviren'in çalışmaları Washington Post, IEEE Spectrum, Forbes, Discover Magazine, MedGadget, Stat News, Nature Materials, AP News ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok medyada yer aldı.

BM Konuşması

Dağdeviren, malzeme bilimi ve mühendisliği alanlarındaki çalışmalarına ek olarak, özellikle STEM kariyerine devam eden genç kadınlar olmak üzere gelecek nesil genç bilim insanlarına ilham vermeyi amaçlıyor. Facebook, Twitter, Instagram ve hesapları aracılığıyla sosyal medyayı dünyanın dört bir yanındaki genç beyinlerle bağlantı kurmak için bir araç olarak kullanıyor.

Şubat 2018'de Birleşmiş Milletler'de Uluslararası Bilimde Kadın ve Kızlar Günü kutlamaları kapsamında Barışı ve Kalkınmayı Sürdürmek için Diplomaside Bilimde Kadın Etkinliği'nde konuşmaya davet edildi.

Ödülleri/Başarıları

Forbes dergisinin "30 yaşından genç 30 bilim insanı" listesine girdi.

Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi üyeliğine (Junior Fellow of Harvard) seçildi.

MIT Technology Review'un her yıl derlediği 35 Yaş Altı Mucitler listesinde yer aldı.

İllinois İnovasyon Ödülü (Illinois Innovation Prize) kazandı.

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