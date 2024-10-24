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Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)?

Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)?
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde mantar üretimi yapan 55 yaşındaki Canan Cerit, evinde eli ve ayakları arkadan halatla bağlanıp, boğularak öldürüldü. Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)?

Olay, dün akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Mantar üretimi yapan iş kadını Canan Cerit'ten haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine kadının evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Canan Cerit kimdir? Canan Cerit öldü mü? Canan Cerit'i kim neden öldürdü (YALOVA)?

CANAN CERİT ÖLDÜ MÜ?

Yalova'da Canan Cerit (55), evinde bağlanmış halde bulundu. Cerit'in boğularak öldürüldüğü belirlendi.

DHA'nın haberine göre kadın cinayeti, dün akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Mantar üretimi yapan iş kadını Canan Cerit'ten haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine kadının evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Cerit'i bağlanmış ve yüzüstü yatar halde buldu. Canan Cerit'in boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Cerit'in yanında çalışan kişiler tarafından öldürülüp ziynet eşyalarının çalındığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

YABANCI UYRUKLU 2 ÇALIŞANI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Öte yandan ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü düşünülen kadının, yanında çalışan yabancı uyruklu 2 kişi tarafından cinayete kurban gittiği üzerinde duruluyor. Kadın girişimcinin her sabah çalışanlarıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra iş yerine geçtiği öğrenildi. Dün sabah saatlerinde cinayetin işlendiği tahmin ediliyor. Öte yandan cinayet şüphelilerinin olay sonrası bölgeden uzaklaştığı ve yurt dışına kaçtığı da söylentiler arasında. Zanlıların kadına ait değerli eşya ve paraları aldığı da iddia edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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