Çanakkale zaferi ne zaman oldu? 18 Mart Çanakkale zaferi kaç yılında oldu? Çanakkale savaşı hakkında detaylar...

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü. 18 Mart ruhunu yaşayan herkes Çanakkale Savaşı'nın tarihi ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki, Çanakkale zaferi ne zaman oldu? 18 Mart Çanakkale zaferi kaç yılında oldu? Çanakkale Savaşı ya da Çanakkale Muharebeleri olarak bilinen bu tarihi olay ne zaman, kaç yılında gerçekleşti? Çanakkale Savaşı kaç yıl sürdü? Çanakkale savaşı hakkında detaylar...

Çanakkale Zaferi ne zaman ve Çanakkale savaşı kaç yıl sürdü soruları en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Çanakkale Zaferi'nin kutlandığı 18 Mart tarihi bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Kahraman Türk ordusunun cephede verdiği mücadele, sadece Türk tarihini değil dünya tarihini de değiştirdi.

ÇANAKKALE ZAFERİ NE ZAMAN OLDU?

Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşti.

ÇANAKKALE SAVAŞI TARİHİ

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya ile güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletleri'ni zayıflatma amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

Osmanlı İmparatorluğu, Almanya'nın Rusya'ya savaş ilan ettiği 1 Ağustos 1914'ün hemen ertesi günü, Almanya ile bir ittifak antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşma, imparatorluğun kesin olarak Almanya'nın ana gücünü oluşturduğu İttifak Devletleri safında fiilen savaşa gireceği anlamına gelmektedir. Enver Paşa, fiilen savaşa girmeyi, seferberliğin tamamlanmamış olması ve Çanakkale Boğazı savunmasının tamamlanmaması gibi gerekçelerle ertelemeye çalışmıştır. Ancak Almanya, bir an önce savaşa fiilen girilmesi için baskılarını sürdürmüştür. Bu baskılar, Akdeniz'de Britanya donanması önünden çekilen Goeben ve Breslau savaş gemilerinin İstanbul'a gelmesiyle bir oldubittiye getirilmişti. Daha sonra Osmanlı Donanması'na bağlı bir grup gemiyle Karadeniz'e açılan bu gemiler 27 Ekim 1914 tarihinde Rus limanlarını bombalayınca Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmiştir.

Çanakkale Savaşı Tarihi! Çanakkale Savaşı kısaca - Çanakkale Savaşı'nın sonuçları, nedenleri ve önemi

Birleşik Krallık Savaş Konseyi sekreteri Albay Hankey Winston Churchill'in de desteğiyle, 1914 yılı Eylül ayında Çanakkale Boğazı'nın donanmayla geçilerek İstanbul'un işgalini öngören bir planı savaş konseyine sunmuştur. Plan, çeşitli evrelerden geçerek uygulamaya kondu ve Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan bir donanmanın Boğaz'a geniş çaplı saldırıları 1915 Şubat ayında başlatıldı. Özellikle 19 Şubat 1915 ve 25 Şubat 1915 bombardımanları sonucu Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Çobanlı giriş tabyalarının geri hatta çekilmesi emrini uygulatmıştır. En güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. Ancak Birleşik Donanma ağır kayıplara uğradı ve deniz harekâtından vazgeçmek zorunda kalındı.

Çanakkale Cephesi: 1915-1916

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletlerine karşı savaştığı savunma cephelerinden en önemlisidir.

İtilaflar tarafından açılmıştır ve plan İngiliz sömürge bakanı W. Churchill'e aittir.

Çanakkale Savaşı'nın Nedenleri:

Boğazlar ve İstanbul'u alarak Osmanlı'ya son vermek...

Bulgaristan gibi savaşa henüz girmemiş Balkan devletlerini savaşa çekmek, ve böylece Almanya-Osmanlı kara bağlantısını kesmek...

Almanya'yı arkadan çevirmek ve savaşı kısa sürede bitirmek...

Savaşın ekonomik yükünü taşıyamayan Rusya'ya yardım götürmek. tarihderyasi

Akdeniz ve Mısır'da İngiliz hakimiyetini güçlendirmek

Cephe; deniz ve kara savaşları olmak üzere iki aşamadan oluşur ve bir yıla yakın sürmüştür.

Deniz savaşı 19 Şubat 1915 te başlamış,

18 Mart 1915 te Türk tarafının başarılı savunması ve zaferiyle sonuçlanmıştır.

Deniz savaşlarında İtilaf amiralleri;

Amiral Carden ve Amiral de Robeck...

Osmanlı da cephenin genel komutanı Alman general Liman Won Sanders'tir.

Osmanlı adına genel sorumlu komutan ise Cevat paşadır. Ayrıca Esat ve Mustafa Kemal gibi önemli subaylar da görev alacaklardır...

Osmanlı adına Deniz savaşlarında; NUSRET Mayın gemisi ve gemi kaptanı Tophaneli Hakkı Bey, ayrıca Seyit onbaşı kahramanlıklarıyla destan yazmışlardır. Mükremin Karaca

Kara savaşları ise 25 Nisan 1915 te İtilaf donanmasının Gelibolu yarımadasına çıkarma yapmasıyla başlayacak ve 9 Ocak 1916 da İtlafların çekilmesine kadar devam edecektir

İtilafların kara savaşlarında komutanı; İngiliz General Sir Ian Hamilton'du.

Kara Savaşları'nın yaşandığı önemli yerler:

~ Conkbayırı

~ Anafartalar

~ Kireçtepe

~ Seddülbahir

~ Kilitbahir

~ Gelibolu

Çanakkale Savaşı'nın Sonuçları