Yangının söndürülüp söndürülmediği ve son durum hakkında bilgi arayan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Çanakkale'deki yangınla ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Çanakkale yangın söndürüldü mü? Orman yangını kontrol altına alındı mı? İşte detaylar...

Çanakkale'de dün saat 11.40'ta başlayan orman yangını 1500 hektar alanda etkili olmaya devam ediyor. Çanakkale orman yangını hakkında son durum araştırılan konular arasında yer alıyor. Çanakkale orman yangını söndürüldü mü merak konusu oldu. Peki, Çanakkale yangın söndürüldü mü? Orman yangını kontrol altına alındı mı? Detaylar haberimizde...

ÇANAKKALE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de dünden beri bir türlü söndürülemeyen yangınla ilgili son durumu aktardı. Yumaklı, "Yangının ilerlemesi durduruldu. Alevlerin etrafı ekiplerimiz tarafından çevrilmiş vaziyette. Düne göre daha avantajlıyız, parametreler daha iyi. Öğleden sonra resmi daha net bir şekilde görebileceğiz" dedi.

ÇANAKKALE ORMAN YANGINI SON DURUM!

Bölgede incelemelerde bulunan Yumaklı şöyle devam etti: "Halihazırda 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinası, yaklaşık 2 bin 700 personelle sahada mücadelemize devam ediyoruz. Bu uçaklardan biri de çok yüksek tonajda su taşıyabilen Rusya'dan kiraladığımız uçaklardan. 9 köy tahliye edildi. 337 hane ve 1251 vatandaşımız yaşamaktaydı. Ulupınar Köyü'nde 5 ev, Yağcılar Köyü'nde de 4 ev, bunlardan 3'ü kullanılmayan hasar görmüş vaziyette. 85 küçükbaş 3 de büyükbaş olmak üzere bir hayvan zayiatı var. 10 da ahır ve ağıl hasarı söz konusu. Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan, yaşlı olan vatandaşlarımız yani 83 kişi hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8'i müşahede altında. Hayati tehlikesi olan yok. Çanakkale Boğazı halihazırda çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmış vaziyette. Yine Çanakkale-Çan yolu da tedbiren kapalı. Düne göre daha avantajlıyız, parametreler daha iyi. Öğleden sonra resmi daha net bir şekilde görebileceğiz. Bütün kurumlar çok yoğun şekilde çalışmalara katılıyorlar.