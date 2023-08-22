Çanakkale yangın son durum ne (KAYADERE)? Çanakkale yangını söndü mü 22 Ağustos Salı?

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın 5 saattir sürerken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi de sürüyor. Çanakkale yangın son durum ne?

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 5 saattir devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, 5 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Çanakkale yangını söndü mü

ÇANAKKALE YANGIN SON DURUM NE?

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 5 saattir devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, 5 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Şehir merkezine kadar yaklaşan yangın nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu trafiğe kapatıldı.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi.

Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi. Vali Aktaş ayrıca civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.

"ÇANAKKALE-ÇAN KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI"

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yangın 18 Mart Üniversitesi ve Devlet Hastanesi kampüslerine kadar yaklaştı.