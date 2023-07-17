ÇANAKKALE YANGIN SON DURUM | Çanakkale yangını nerede, neden çıktı? Son dakika yangın haberleri! 16-17 Temmuz Yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu?

Hatay, Çanakkale ve Mersin'deki orman yangınları sürüyor. Yangınlarla alakalı 2 kişi gözaltına alınırken Çanakkale yangını nerede, neden çıktı? Sorusu merak ediliyor. Peki, 16-17 Temmuz Çanakkale yangın neden çıktı? Çanakkale son dakika yangın haberleri! Kızılkeçili Köyü Çanakkale yangın mı çıktı? 16-17 Temmuz Çanakkale yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu?

Çanakkale'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yukarı Okçular ve Kemel köylerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Peki, Çanakkale yangını nerede, neden çıktı? Çanakkale son dakika yangın haberleri! 16-17 Temmuz Çanakkale yangın neden çıktı? Kızılkeçili Köyü Çanakkale yangın mı çıktı? İşte detaylar…

ÇANAKKALE YANGINI SON DURUM

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yukarı Okçular ve Kemel köylerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor. Bölgeye, Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları geldi.

ÇANAKKALE YANGINI NEREDE, NEDEN ÇIKTI?

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, Kızılkeçili köyü yakınlarında iki ayrı noktada yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Yukarı Okçular ve Kemel köylerine de sıçradı. İhbarlar üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ve birçok itfaiye ekibi gönderildi. Çanakkale Valiliği, devam eden yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınını, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın, can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir." Köyden tahliyesi sağlanan vatandaşların, Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiği öğrenildi.

KIZILKEÇİLİ KÖYÜ ÇANAKKALE YANGIN MI ÇIKTI?

Havaların ısınması ve tatil yerlerinin kalabalıklaşması sonrası ormanlarımızdaki yangınlar çoğaldı. Son olarak Hatay'ın Belen ilçesinde, Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada ve Mersin'de Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ederken son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şu anda sorunumuz bu 3 yangın, bunlara konsantre olmuş vaziyetteyiz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya ise "Belen yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltında. 7 evimiz yandı. vatandaşlar güvenli yerlere tahliye edildi" dedi.

VALİ AKTAŞ YARALI VE CAN KAYBIMIZ YOK

Yangını, tedbir amaçlı boşaltılan Kemel köyünde takip eden Vali İlhami Aktaş, Dün saat 16.30 sıralarında Çanakkale merkeze bağlı yaklaşık 5 köyümüzü ve civarını etkileyen örtü yangınıyla başlayıp, daha sonra ormana sıçrayan bir orman yangını söz konusu oldu. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Şu anda kadar köylerimizden birisini vatandaşımızın can güvenliği açısından boşalttık. Tüm arkadaşlarımız, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Kızılay, sağlık ekiplerimiz, gönüllülerimiz yangının söndürülmesi için elinden gelen çabayı sarf etmektedirler. Havadan ve karadan müdahaleler devam etmekte. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale daha da artarak devam edecek. Yaralı ve can kaybımız yok dedi.

BAKAN YARDIMCILARI YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki gece bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki'ye Vali İlhami Aktaş, İl Emniyeti Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenli Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ eşlik etti.

'YANGIN ŞİDDETİNİ KAYBETMİŞ OLMASINA RAĞMEN HALA DEVAM EDİYOR'

Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Yangın saat 16.31 itibariyle başladı. 11 dakika sonra müdahale edilmiştir. Yangına 5 uçak, 7 helikopter ile müdahale edildi. Akşam saatlerinden sonra hava araçları maalesef müdahale edemedi. Sabah ışıklarıyla birlikte yangın şiddetini kaybetmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Şu ana kadar önemli bir can kaybı anlamında bir zayiat veya büyükbaş, küçükbaş hayvan kaybı yok. Boşaltılan 1 köy var. Etkilenen köylerimiz var. Bugünkü yangının önemli bir kısmı tarım arazileri ve orman arazilerinden oluşuyor. Sabah ışıklarıyla birlikte yanan alan miktarı özellikle tarım arazilerinde ve orman alanlarındaki net miktar ortaya çıkacak. Yangın şiddetini önemli ölçüde kaybetmiş durumda. Rüzgar şu an çok şiddetli değil. Sabahın ışıklarıyla birlikte tamamen yangının sönmesini bekliyoruz. 50'nin üzerinde arazöz, komşu il ve ilçelerden gelen itfaiye araçları, orman teşkilatının arazözleri, su tankerleri, iş makinalarıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. 500'den fazla insan gücümüz var. AFAD ekipleri burada, UMKE'den arkadaşlarımız beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede en az zayiatla bu yangını da atlatmayı hedefliyoruz diye konuştu.

'KÖYLERİMİZDE HERHANGİ BİR EV YANGINIMIZ YOK'

Havanın hem sıcak hem de nemli olduğunu vurgulayan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kemel köyümüz boşaltılmış durumda. Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Yapıldak köylerimizde etrafında yangının olduğu ve risk altında olan köylerimiz ama şu anda köylerimizde herhangi bir ev yangınımız yok. Vatandaşın samanlığı ve damı olarak bildiğimiz mekanlarda hasarları var. Ama şu ana kadar bir ev yangınımız yok. Diğer köylerde de herhangi bir risk oluşması durumunda oraların tahliye planları da hazır dedi.

'YANGIN DAHA ÇOK TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ'

Karaloğlu, yangından 14 vatandaşın ayakta hastanelere müracaat ettiğini de belirtip, 2 vatandaşımızın da tedavisi dumandan etkilenme dolayısıyla hastanede devam ediyor. Özel sektöre ait bir iş makinası az önce yangına müdahale ederken maalesef ağır bir hasar almış durumda. İnşallah gün doğumuyla beraber özellikle havadan müdahaleyle uçakların ve helikopterlerin müdahalesiyle inşallah yangın kontrol altına alınır dedi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere,13 helikopter 5 uçak 60 arazöz 19 su ikmal aracı ve çok sayıda personelle müdahale sürüyor.