ÇANAKKALE YANGIN SON DURUM! Çanakkale orman yangını söndü mü, kontrol altına alındı mı?

Yangın söndü mü, kontrol altına alındı mı? Çanakkale orman yangını hakkında son durum ve detaylar merak ediliyor. Çanakkale orman yangını neden çıktı merak konusu oldu. Peki, Çanakkale orman yangını söndü mü, kontrol altına alındı mı? İşte detaylar...

Çanakkale yangın son durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Çanakkale orman yangını söndürüldü mü merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Peki, Çanakkale orman yangını söndü mü, kontrol altına alındı mı? Detaylar haberimizde...

ÇANAKKALE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını halen söndürülemedi. 9 köyün boşaltıldığı, 1251 kişinin tahliye edildiği yangında ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürüyor.

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Çanakkale'de önceki gün başlayan orman yangını yaklaşık 40 saattir devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Yumaklı, "9 köye ek olarak 2 köy daha tedbir olarak boşaltıldı. Bugün dünden daha iyi durumdayız. Bütün koşullar düne göre lehimize devam ediyor." dedi.

TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Bakan Yumaklı, "Yangınların yüzde 90'un üzerinde insan kaynaklı olduğunu söylememiz boşuna değilmiş. Bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çanakkale merkez yangını ile alakalı bugün dünden daha iyi durumdayız. Bütün koşullar düne göre lehimize devam ediyor. 9 köye ek olarak 2 köy daha tedbir olarak boşaltıldı."