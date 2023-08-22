Çanakkale yangın mı çıktı? SON DAKİKA! Çanakkale orman yangın neden çıktı?

Çanakkale'de orman yangını çıktığına dair son dakika haberleri gelmeye başladı. Yetkililer ve itfaiye ekipleri, durumu kontrol altına almak için hızla harekete geçti. Peki, Çanakkale orman yangını mı çıktı? Çanakkale yangın neden çıktı? İşte detaylar...

Çanakkale orman yangını neden çıktı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü, tedbir amacıyla boşaltıldı. Vatandaşlar tarafından Çanakkale'de çıkan yangın sebebi araştırılmaktadır. Peki, Çanakkale orman yangını mı çıktı? Çanakkale yangın neden çıktı? Detaylar haberimizde...

ÇANAKKALE YANGIN MI ÇIKTI?

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyü, orman yangını nedeniyle boşaltıldı. Vatandaşlar öğrenci yurduna yerleştirilirken Çanakkale-Çan karayolu trafiğe kapatıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

ÇANAKKALE YANGIN SON DURUM!

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: "Kayadere köyü civarında başlayan orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Kayadere köyümüz tedbir için boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Ayrıca Çanakkale-Çan karayolu da trafiğe kapatılmış olup vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmaları ve görevli personelin ikazlarına riayet etmeleri önem arz etmektedir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir."