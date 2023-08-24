Çanakkale orman yangını araştırılan konular arasında yer alıyor. Orman yangını söndürüldü mü merak konusu oldu. Peki, Çanakkale yangın kontrol altına alındı mı? ÇANAKKALE YANGIN SON DURUM! Orman yangını söndürüldü mü? İşte detaylar...

Çanakkale'de önceki gün başlayan orman yangını yaklaşık 40 saattir devam ediyordu. Yapılan son açıklamalar sonrasında orman yangını söndürüldü mü merak konusu oldu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri aralıksız devam ediyor. Peki, Çanakkale yangın kontrol altına alındı mı? ÇANAKKALE YANGIN SON DURUM! Orman yangını söndürüldü mü? Detaylar haberimizde...

ÇANAKKALE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI MI?

Çanakkale ve Eskişehir'deki orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Haberi duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale'de 7 ev hasarlı, 4 bin 80 hektarlık alan yangından etkilendi. 7 kişi de müşahade altında." dedi. Yangın nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı ve Çan Karayolu da tekrar ulaşıma açılacak.