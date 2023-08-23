Çanakkale'de meydana gelen yangının hangi bölgede ve ne zaman başladığına dair bilgiler araştırılıyor. Çanakkale orman yangını hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Çanakkale yangın hangi bölgede? Çanakkale yangın ne zaman, nasıl başladı? İşte detaylar...

Çanakkale'de dün saat 11.39'da başlayan orman yangını 1500 hektar alanda etkili olmaya devam ediyor. Çanakkale orman yangının nasıl ortaya çıktığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Çanakkale yangın hangi bölgede merak konusu oldu. Peki, Çanakkale yangın hangi bölgede? Çanakkale yangın ne zaman, nasıl başladı? Detaylar haberimizde...

ÇANAKKALE YANGIN HANGİ BÖLGEDE?

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere köyünde dün saat 11.40'da yangın çıktı. Yangın nedeniyle 9 köy boşaltılırken 1251 kişi tahliye edildi, Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı.

ÇANAKKALE YANGIN NASIL BAŞLADI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, Çanakkale'deki orman yangına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yumaklı, şu anda içlerinde en ağırının Çanakkale'deki yangın olduğuna işaret ederek, "Saat 11.39 itibarıyla Damyeri mevkisinde başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Yangın kuş uçuşu yaklaşık 15,1 kilometrelik bir hatta 6 saat gibi kısa bir sürede mesafe katetti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştı. Ancak yangının ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın da bu çabalarının yetmediği anlar oldu ve onları da aşarak bir sonraki mesafeye geçti." ifadesini kullandı.