TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Çanakkale TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor ve bu kapsamda vatandaşlar tarafından Çanakkale TOKİ CANLI YOTUBE izleme linki araştırılıyor. Peki, Çanakkale TOKİ kura çekimi ne zaman? Çanakkale TOKİ CANLI YOTUBE izleme linki! İşte detaylar...

Çanakkale TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu, OKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş Çanakkale ili başvuru yapan kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Çanakkale TOKİ çekilişi canlı takip edilmek isteniyor. Bu nedenle Çanakkale TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Çanakkale TOKİ kura çekimi ne zaman? Çanakkale TOKİ CANLI YOTUBE izleme linki!

ÇANAKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgilendirme ile birlikte birçok il için kura çekim tarihi netlik kazandı. Kura çekimi belli olan şehirler arasında Çanakkale'de yer almakta. Yapılan bilgilendirmeye göre Çanakkale TOKİ kura çekimi 1 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

ÇANAKKALE TOKİ CANLI YOTUBE İZLEME LİNKİ

TOKİ sosyal konut projesin kapsamında gerçekleştirilecek olan projenin Çanakkale etabı için yapılacak olan kura çekimini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alan kısımdan Çanakkale TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki ile Çanakkale TOKİ kura çekimi canlı olarak izleyebilir.

ÇANAKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ FULL HD CANLI İZLEME LİNKİ