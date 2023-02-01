TOKİ kura çekimi işlemlerinin il il gerçekleştirilmesi ile birlikte başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Çanakkale TOKİ kura çekimi canlı izle araması gerçekleştiriliyor. İşte Çanakkale TOKİ kura çekimi canlı İZLE! 1 Çarşamba TOKİ TV Çanakkale kura çekimi İZLE! Çanakkale TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki!

Çanakkale TOKİ kura çekimi canlı izle araması, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında başvuruda bulunmakta olan kişiler tarafından sıklıkla takip edilmekte. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Çanakkale TOKİ çekilişi canlı takip edilmek isteniyor. İşte Çanakkale TOKİ kura çekimi canlı İZLE! 1 Çarşamba TOKİ TV Çanakkale kura çekimi İZLE! Çanakkale TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki!

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ sosyal konut projesin kapsamında gerçekleştirilecek olan projenin Çanakkale etabı için yapılacak olan kura çekimini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alan kısımdan Çanakkale TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki ile Çanakkale TOKİ kura çekimi canlı olarak izleyebilir.

ÇANAKKALE TOKİ KURA ÇEKİMİ FULL HD CANLI İZLEME LİNKİ

2023 ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.