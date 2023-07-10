Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Bafra'da Ziyarete Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Samsun'un Bafra ilçesinde ziyarete açıldı. Müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalma savaş araçları, silah ve mühimmatlar ile resim ve fotoğraflar sergileniyor.