Çanakkale orman yangını! (VİDEO) Çanakkale orman yangını son durum nedir? Çanakkale orman yangını söndürüldü mü?

Çanakkale orman yangını! Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıkarken, söndürülmesi için ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Peki, Çanakkale orman yangını! Çanakkale orman yangını son durum nedir? Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? İşte detaylar...

ÇANAKKALE ORMAN YANGINI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıkarken, söndürülmesi için ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Ezine'ye bağlı Alemşah köyü yakınındaki ormanda, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Tarım arazilerinin de bulunduğu bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.