Son dönemde Türkiye'de artan orman yangınları, vatandaşların endişesini artırıyor. Bu kez de Çanakkale'de çıkan orman yangını, nerede olduğu sorusunu beraberinde getiriyor. Peki, Çanakkale orman yangını nerede? Çanakkale'de yangın neden çıktı, nasıl başladı? İşte detaylar...

Çanakkale orman yangını nerede sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Çanakkale'de yangın nasıl başladı merak konusu oldu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yangının son durumu araştırılmaktadır. Peki, Çanakkale orman yangını nerede? Çanakkale'de yangın neden çıktı, nasıl başladı? Detaylar haberimizde...

ÇANAKKALE ORMAN YANGINI NEREDE?

Çanakkale'de merkeze bağlı Kayadere Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

ÇANAKKALE ORMAN YANGINI SON DURUM!

Sabah saatlerinde çıkan orman yangınıyla mücadele aralıksız devam ederken, AFAD'dan da açıklama geldi. Çok sayıda ekibin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını belirten AFAD, "Bölgeye 1.489 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 238 arazöz, 66 su tankeri, 64 iş makinesi sevk edilmiştir. Merkeze bağlı 9 köy, 337 hane ve 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir." dedi.