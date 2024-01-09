Çanakkale okullar tatil mi? 9 Ocak Çanakkale bugün KAR TATİLİ var mı, hangi ilçeler tatil 2024?

Çanakkale'de bugün okullar tatil mi? Çanakkale'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi mi araştırılıyor. Peki, Çanakkale'de hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, Çanakkale'de okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Çanakkale'de bugün okullar tatil mi? Sorularının yanıtı ve Çanakkale'de okulların tatil olduğu ilçeler haberimizde...

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Çevrelerinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!

Beklenen Hadise

Kar Yağışı

Beklendiği Yer

Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların, Salı günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli kar yağışına (5-20 cm) dönüşmesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

09.01.2024 08.00-10.01.2024 10.00

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Kar

Oluşması Muhtemel Riskler

Buzlanma - Don Olayı - Ulaşımda Aksamalar

Alınabilir Tedbirler

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

Kar Yoğunluğu Sınıflandırması

Hafif Kar

1–3 cm

Orta Kuvvette Kar

3–10 cm

Kuvvetli Kar

10–20 cm

Yoğun Kar

20 cm ve üzeri

Okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.