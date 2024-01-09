Çanakkale okullar tatil mi? 9 Ocak Çanakkale bugün KAR TATİLİ var mı, hangi ilçeler tatil 2024?
Bugün Çanakkale'de okullar tatil mi merak ediliyor. Çanakkale'de beklenen şiddetli kar yağışı nedeniyle okullar tatil mi merak ediliyor. Peki, Çanakkale'de hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, Çanakkale'de okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Çanakkale'de bugün okullar tatil mi?
Çanakkale'de bugün okullar tatil mi? Çanakkale'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi mi araştırılıyor. Peki, Çanakkale'de hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, Çanakkale'de okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Çanakkale'de bugün okullar tatil mi? Sorularının yanıtı ve Çanakkale'de okulların tatil olduğu ilçeler haberimizde...
ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Çanakkale Çevrelerinde Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!
Beklenen Hadise
Kar Yağışı
Beklendiği Yer
Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların, Salı günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli kar yağışına (5-20 cm) dönüşmesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı
09.01.2024 08.00-10.01.2024 10.00
Hadisenin Şiddeti
Kuvvetli Kar
Oluşması Muhtemel Riskler
Buzlanma - Don Olayı - Ulaşımda Aksamalar
Alınabilir Tedbirler
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi
Kar Yoğunluğu Sınıflandırması
Hafif Kar
1–3 cm
Orta Kuvvette Kar
3–10 cm
Kuvvetli Kar
10–20 cm
Yoğun Kar
20 cm ve üzeri
Okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.