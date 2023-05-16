Çanakkale milletvekilleri! 2023 Çanakkale seçim sonuçları: CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?

Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Çanakkale milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?