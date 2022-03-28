Dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde hizmete açıldı. 3.1 milyar euroya mal olan köprünün geçiş ücreti de 200 lira oldu. Peki, Çanakkale Köprüsü'nden günlük kaç araç geçiyor 2022? 1915 Çanakkale Köprüsü günlük geçiş garantisi ne kadar?

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Köprünün otoyol ücreti de belli oldu. Malkara'dan giriş yapacak bir otomobil toplamda 272,5 TL ödeyecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmek için minibüsler 250 TL, yolcu otobüsleri 450 TL, kamyonlar 500 TL tırlar 950 TL, motosikletler ise 50 TL ücret ödeyecek.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÜNLÜK KAÇ ARAÇ GEÇİYOR?

1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ortaklardan Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu, 10 gün önce hizmete açılan köprüden günlük geçen araç sayısına ilişkin bilgi verdi. Arıoğlu, günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen köprü için, "Günlük 30 bin civarında geçiş var ama henüz konuşmak için erken. Ancak 1-2 sene sonra tablo netleşmeye başlar" dedi.

Muhalefetin eleştiri oklarının hedefi olan köprüden günlük kaç aracın geçtiği kamuoyu tarafından merak edilmeye başlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ortaklardan Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu, 10 gün önce hizmete açılan köprüden günlük geçen araç sayısına ilişkin bilgi verdi. Arıoğlu ,günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen köprü için, "Günlük 30 bin civarında geçiş var ama henüz konuşmak için erken. Ancak 1-2 sene sonra tablo netleşmeye başlar" dedi.

"ARADAKİ FARKI DEVLETİN KASASINDAN BİZ ÖDEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında köprünün geçiş ücretinin 200 lira olduğunu belirterek, "Çünkü buradan biliyorsunuz, Yap-İşlet-Devret… Eğer buradan aldığı aylık ve yıllık bedel, yüklenici firmanın aleyhineyse, farkı kim ödeyecek; onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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