Çanakkale Köprüsü kaç yıl işletilecek? Dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünde hizmete açıldı. 3.1 milyar euroya mal olan köprünün geçiş ücreti de 200 lira oldu. Vatandaşlar Çanakkale Köprüsü kaç yıl işletilecek? Çanakkale Köprüsü işletme süresi ne kadar? Çanakkale Köprüsü kaç yıl sonra devlete geçecek sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KAÇ YIL İŞLETİLECEK?

Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu Çanakkale Köprüsü için devletten hiçbir ödeme yapılmadığını; köprü ve otoyolların 11 yıl boyunca konsorsiyum tarafından işletileceğini yani geçiş ücretlerini kendilerinin alacaklarını, 11 yıl sonra devlete devredileceğini söylemişti.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ MALİYET VE GİDERLER

Köprü, yap-işlet-devret modeliyle "Daelim-Limak-SK E&C-Yapı Merkezi Türk-Kore Ortak Girişimi" tarafından inşa edildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nde benimsenen Kamu Özel Sektör İşbirliği modeli çerçevesinde Türk ve Koreli firmaların oluşturduğu bir konsorsiyumu görevlendirdi. Konsorsiyum ortaklarının projeye münhasır kurduğu ortak girişim şirketine Çanakkale Otoyol Köprüsü İnşaat Yatırım İşletme A.Ş. adı verildi.

Görevli şirketin ortakları Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi ile Güney Kore merkezli DL E&C ve SK ecoplant firmaları oldu.

17 Şubat'ta yaptığı açıklamada Erdoğan, projenin maliyetiyle ilgili de "Projenin inşasını 2 milyar 545 milyon euro yatırım tutarıyla tamamladık" demişti.

Proje kapsamında köprünün yanı sıra iki yaklaşım viyadüğü, dört betonarme viyadük, altı alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, beş köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), dört otoyol hizmet tesisi, iki bakım işletme merkezi ve altı ücret toplama istasyonu inşa edildi.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör de, 9 Şubat'taki yazısında, inşaatı tamamlanmak üzere olan köprüyü birlikte gezdiği LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in sözlerine yer verdi. Özdemir'e göre maliyet 3,1 milyar euroyu geçti:

"Covid, tedarik zincirindeki aksamalar ve yükselen maliyetler nedeniyle başlangıçta öngördüğümüz rakamların üzerine çıktık. Projenin maliyeti 3 milyar euro olacaktı. Bu rakam 3,1 milyar euroyu geçecek. Bunun 2,2 milyarı kredi, ortaklar olarak başlangıçta 900 milyon euro koyduk. Ancak şu anda ilave 300 milyon euro maliyet oluştu. Bunu dört ortak olarak ödeyeceğiz."

Yine Güngör'e konuşan Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu da proje için devletten hiçbir ödeme yapılmadığını; köprü ve otoyolların 11 yıl boyunca konsorsiyum tarafından işletileceğini yani geçiş ücretlerini kendilerinin alacaklarını, 11 yıl sonra devlete devredileceğini söyledi "11 yıl sonunda başa baş çıkacağız" dedi.

Limak Holding, son dönemde Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bazı pistlerinin yapımı ve yenilenmesi, bazı baraj ve hidroelektrik santraller ile Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı ihalelerini almıştı.

Yap-İşlet-Devret modeli, kamu için yapılan altyapı yatırım veya hizmetinin finansmanının özel bir şirket tarafından karşılanması; proje bitiminde de sözleşmede belirlenen süre içinde bu hizmet bedelinin işletme gelirleriyle geri ödenmesi esasına dayanıyor.

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