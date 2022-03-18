Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan simgelerin köprüsü Çanakkale 1915 bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan Çanakkale 1915 Köprüsü ile Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlayacak. Bu dev eser ile birlikte Asya ile Avrupa denizin üstünden dördüncü kez kavuşacak. Peki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? 1915 Çanakkale Köprüsü geçişler ilk hafta ücretsiz mi oldu?

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ KAÇ TL 2022?

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri açıklandı.Köprünün ilk hafta ücretsiz, sonraki geçişler 200 lira olacağı duyuruldu.

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan ve Gelibolu'dan Çanakkale'ye ulaşımı 6 dakikaya indiren Çanakkale 1915 Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Dev projenin geçiş ücretini açıklayan Erdoğan, "Bir hafta ücretsiz olacak. Sonra geçiş ücreti 200 lira olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında:

"Burada otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Ancak buradan feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. 1 hafta ücretsiz. Yap-işlet-devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel, onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek, bizler devletin kasasından ödeyeceğiz." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti : 200 TL

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YAPIMINDA KAÇ KİŞİ ÇALIŞTI?

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEKİ SİMGELERİN ANLAMI NEDİR?

"Bugün burada altıncı köprüyü açıyoruz. Osmanlı'nın ardı ardına yaşadığı savaşlar nedeniyle hayata geçirilemeyen Abdülhamit Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek bize nasip oldu. Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. Köprümüzün isminin başındaki 1915, Çanakkale'de deniz zaferini kazandığımız yılı, kule yüksekliği olan 318, martın 18'ini işaret ediyor. Orta açıklığı 2023'ü işaret ediyor. Ecdadımız 1 asır önce burada, Çanakkale Geçilmez sözünü kanıyla tarihe neşretmişti. Kınalı kuzularıyla, Mustafa Kemal'in riyasetinde, Seyit Onbaşılarla Çanakkale Geçilmez demiş ve burada tarih yazmıştır. İşte o mücadeleyi verenlerin torunları olarak biz buradayız. Biz de 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü açıyoruz."

ENLERİN PROJESİ

Enlerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor. Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

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