Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü nerede?

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı. Artık son rötuşların yapıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü törenlerinin yapılacağı 18 Mart Cuma günü, törenle hizmete açılacak. Çanakkale Köprüsü nerede?

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan asma köprüdür. Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin beşinci asma köprüsüdür. Hizmete girdiğinde kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olarak faaliyet gösterecektir. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile Japonya'daki Akashi Kaikyo Köprüsü'nü geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü olmuştur. Köprünün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi hedeflenmektedir.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun bir parçası olan köprü, Silivri'deki O-3 ve O-7 ile Balıkesir'deki O-5 arasında bağlantı kurulmasını sağlamaktadır.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki 1 saatlik mesafeyi Çanakkale Boğazı üzerinden 6 dakikaya düşürmeyi planlamaktadır.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in programına konuk olan Bakan Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ile ilgili sorulara"Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz.

Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız" yanıtını verdi.

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