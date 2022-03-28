Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2022 (GÜNCEL): Çanakkale Köprüsü geçişler ücretli mi, kaç TL?

Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar merak ediliyor. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta açılan Çanakkale Köprüsü'nde ücretsiz geçişler sona erdi ve artık Çanakkale Köprüsü'nden geçişler ücretli oldu. Peki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü'nden geçişler ücretli mi, paralı mı, kaç TL? İşte Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri...

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022

Malkara'dan giriş yapıp 1915 Çanakkale Köprüsü'nü geçen otomobiller 272.50 lira, minibüsler 366 lira, çekici tırlar 588 lira, 14 tekerli tırlar 683 lira, 16 tekerli tırlar 1.181 lira, motosikletler ise 68 lira ücret ödeyecek.

Kavakköy'den giriş yapıp Çanakkale Köprüsü'nü geçen otomobiller 236.50 lira, minibüsler 308,50 lira, çekici tırlar 519,50 lira, 14 tekerli tırlar 592 lira, 16 tekerli tırlar 1.066 lira, motosikletler ise 59 lira ücret ödeyecek.

Gelibolu Kuzey'den giriş yapıp Çanakkale Köprüsü'nü geçen otomobiller 218.50 lira, minibüsler 279.50 lira, çekici tırlar 485 lira, 14 tekerli tırlar 546.50 lira, 16 tekerli tırlar 1.008,50 lira, motosikletler ise 54,50 lira ücret ödeyecek.

Gelibolu Güney'den giriş yapıp Çanakkale Köprüsü'nü geçen otomobiller 200 lira, minibüsler 250 lira, çekici tırlar 450 lira, 14 tekerli tırlar 500 lira, 16 tekerli tırlar 950 lira, motosikletler ise 50 lira ücret ödeyecek.

ÜCRETLİ GEÇİŞLER BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projenin açılışında köprünün bir hafta ücretsiz olarak hizmet vereceğini müjdelemişti. Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi. Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı. Köprü ve otoyollardan yararlanan sürücüler; ücreti Hızlı Geçiş sistemi (HGS), kredi kartı, nakit ve banka kartı ile ödeyebilecekler.

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