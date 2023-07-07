Çanakkale deprem oldu mu ve Çanakkale'de deprem mi oldu? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Çanakkale kaç şiddetinde deprem oldu? Çanakkale Ayvacık şiddeti ne? Çanakkale kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, Güncel depremler listesi!

Güncel depremler listesi! Çanakkale'de deprem mi oldu? sorusu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Çanakkale kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Çanakkale Ayvacık şiddeti ne? Çanakkale kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından sık sık deprem mi oldu soruları araştırılmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü anlık olarak meydana gelen depremleri listelemektedir. Son 500 depremin yer aldığı listede tarih, saat, enlem, boylam, derinlik ve mekan bilgileri yer almaktadır.

ÇANAKKALE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre ilçelerden de hissedilmiştir.