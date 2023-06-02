Çanakkale kaç milletvekili çıkarıyor? Çanakkale milletvekilleri sayısı kaç? 2023 Çanakkale seçim sonuçları CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri
Gündem Haberleri
Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Çanakkale milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?
Çanakkale milletvekili sayısı kaç? Çanakkale milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Çanakkale milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
ÇANAKKALE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?
Çanakkale 2023 yılında 4 milletvekili çıkarıyor.
2023 ÇANAKKALE MİLLETVEKİLLERİ!
AK PARTİ
1- AYHAN GİDER
CHP
2- İSMET GÜNEŞHAN
3- ÖZGÜR CEYLAN
İYİ PARTİ
4- RIDVAN UZ