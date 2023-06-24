Çanakkale'deki Troya Müzesi, Travellers Choice 2023 ödülünün sahibi oldu

Avrupa'dan 2020 ve 2021'de prestijli ödüller alan Çanakkale'deki Troya Müzesi, dünyanın en büyük seyahat sitelerinden Tripadvisor.com tarafından verilen 'Travellers Choice 2022'den sonra 'Travellers Choice 2023' ödülünün de sahibi oldu.

Avrupa'dan 2020 ve 2021'de prestijli ödüller alan Çanakkale'deki Troya Müzesi, dünyanın en büyük seyahat sitelerinden Tripadvisor.com tarafından verilen "Travellers Choice 2022"den sonra "Travellers Choice 2023" ödülünün de sahibi oldu.

Tevfikiye köyü sınırlarında 150 yılı aşkın süredir kazılan Troya Antik Kenti'nin girişinde ziyaretçileri karşılayan müze, "2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü"nün ardından "2020/2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"nü kazandı. Troya Müzesi'ne, Tripadvisor.com tarafından "Traveller Choice Awards" ödülleri kapsamında iki yıl üst üste "Travaller Choice" (gezgin seçimi) ödülleri verildi.

Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, AA muhabirine, ödüllü bir müze olarak sürdürdükleri başarılı çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Tripadvisor.com'un 12 ay boyunca gezginlerden toplanan anket ve puanlamaların yanı sıra oylamalar ile ortaya çıkarılan gezgin seçimi birincisi olduklarını belirten Gölcük, şöyle devam etti:

"Bu site, bağımsız seyahat edenlerin girdiği, kullandığı, işletmeleri, kurumları, puanlayan ve bir yıl boyunca da memnuniyet anketleriyle siteye geri dönüş yaptığı bir yer. ve her yıl o yılın en iyilerini duyuruyor. Gezginler tarafından en iyi seçilmiş işletmeleri, kurumları duyuruyorlar. Bu yıl da Troya Müzesi'nin geçen yıl olduğu gibi 'Travaller Choice' seçildiğini öğrendik. Üst üste iki yıl bu kategoride birinci olduk. Bu bizim için oldukça anlamlı ve önemli. Çünkü dünyanın bambaşka noktalarından buraya gelen ve seyahat eden misafirlerimizin müzeyi konuksever, müze işletmesini gayretli, hayvansever bulduğu gibi birçok başlık altında seçim yapılıyor. Bu başlıklarından 5 puan üzerinden 4,5 puan üzerinde bir oylama almışız. Bu bizim için oldukça gurur verici."

Gölcük, 2019'da Time dergisinin "Dünyada görülmesi gereken 100 yerden biri" seçkisine dahil olduklarını hatırlattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süre ziyaretçileri ağırlayamadıklarını hatırlatan Gölcük, "Bu dönemde de ileriki aşamada seyahat hareketliliğine etki edebilecek önemli planlamalar yapmıştık ve ziyaretçi sayıları da artık bunu gösteriyor. Çok şükür yerli ziyaretçi sayımızın yabancıyı geçmiş olması bizim için çok gurur verici. Troya Müzesi, Cumhuriyet tarihimiz boyunca bu ödülleri alan tek müze. Bu anlamda biz dünyada çok az müzeye verilen ödüllerin sahibiyiz." diye konuştu.

Gölcük, Troya Müzesi'nin sadece müzecilikte değil turizmin gelişmesi için de Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı.

Ziyaretçilerin müzecilik teknik boyutundan çıkıp memnuniyetlerini bu şekilde dile getirmelerini çok önemsediklerini anlatan Gölcük, "Bu noktada adeta bir parlayan yıldız olmaya devam ediyoruz. Aldığımız ödüller, bize gösterilen bu takdir yaşanılan bu olumlu ortam için bir gösterge." dedi.

Troya Müzesi

Troya Müzesi'nin inşasına 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca yarışmayla belirlenen proje kapsamında başlandı.

Ekim 2018'de tamamlanarak hizmete açılan ve antik kentin kazı öncesi yüksekliğiyle eşit olacak şekilde tasarlanan müze, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 10 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor.

Müzede heykel, lahit, yazıt, sunak, mil taşı, balta ve kesiciler, pişmiş toprak seramikler, metal kaplar, altınlar, silahlar, sikkeler, kemik obje ve aletler, cam bilezikler, süs eşyaları, figürinler, cam ve pişmiş toprak koku şişeleri, gözyaşı şişeleri başta olmak üzere insanlık tarihine tanıklık etmiş çok özel parçalar sergileniyor.

Troya Müzesi teşhirinde, İzmir Arkeoloji Müzesi'nden Homeros betimli sikkeler ve 2012 yılında ABD'deki Penn Müzesi'nden Türkiye'ye iade edilen ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi envanterinde kayıtlı olan Troya kökenli 24 parça altın takı ile Polyksena lahti ve Luvi mührü de bulunuyor.

Geziye giriş rampasından başlayan ziyaretçiler, 7 başlığa bölünmüş hikayeyi takip ediyor. Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya'nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi, Troya'nın İzleri olarak sınıflandırılan bölümlerde arkeoloji dünyası için önem taşıyan eserler yer alıyor.