Çanakkale'deki orman yangını devam ederken tepki çeken paylaşım: Gün batımını doyasıya izleyemedim

Çanakkale'de iki gündür devam eden orman yangınına müdahale sürerken, sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım tepki çekti. Bozcaada'dan çekilen ve Çanakkale manzarasının yer aldığı fotoğraf paylaşan bir vatandaş, paylaşımına "Çanakkale'deki yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin verdiği hayal kırıklığı" notunu düştü. Yangınlarla mücadele sürerken yapılan o paylaşım tepki çekti.