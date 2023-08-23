Çanakkale'deki orman yangını devam ederken tepki çeken paylaşım: Gün batımını doyasıya izleyemedim
Sosyal Medya Haberleri
Çanakkale'de iki gündür devam eden orman yangınına müdahale sürerken, sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım tepki çekti. Bozcaada'dan çekilen ve Çanakkale manzarasının yer aldığı fotoğraf paylaşan bir vatandaş, paylaşımına "Çanakkale'deki yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin verdiği hayal kırıklığı" notunu düştü. Yangınlarla mücadele sürerken yapılan o paylaşım tepki çekti.
Çanakkale'de devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürürken, bir vatandaşın yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Bozcaada'dan fotoğraf paylaşan bir şahsın, "Çanakkale'deki yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin verdiği hayal kırıklığı" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede gündem oldu.
PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ
Instagram hesabından, Bozcaada'daki bir yamaçtan 'story' paylaşan şahıs, dumanların kapladığı gökyüzü fotoğrafına "Çanakkale'deki yangın sebebiyle günbatımını doyasıya izleyememenin verdiği hayal kırıklığı" notunu düştü.
Yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok sosyal medya kullanıcısı şahsa tepki gösterdi.