Çanakkale'deki Kalpli Göl Dron ile Görüntülendi

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan, yılın belli dönemleri pembe renge bürünen 'Kalpli Göl', dron ile havadan görüntülendi.

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti'nin o dönemdeki iç limanı olan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor. Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğrafları nedeniyle popüler olan kalp şeklindeki göl ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı 'dunaliella salina' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesi nedeniyle ortaya çıkan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Bu yıl ise ağustos ayının başında pembe renge bürünen 'Kalpli Göl', dron ile havadan görüntülendi.