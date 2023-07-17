Çanakkale'de yangın söndürüldü mü ve Çanakkale'de yangın nerede çıktı araştırılıyor. Havaların ısınması ve tatil yerlerinin kalabalıklaşması sonrası ormanlarımızdaki yangınlar çoğaldı. Çanakkale'de yangın söndürüldü mü? Çanakkale'de yangın nerede çıktı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Çanakkale'de yangın söndürüldü mü? Çanakkale'de yangın nerede çıktı?

Çanakkale'de yangın söndürüldü mü? Çanakkale'de yangın nerede çıktı? soruları gündeme geliyor. Dün başlayan Hatay, Çanakkale ve Mersin'deki orman yangınları sürüyor. Çanakkale'de yangın söndürüldü mü ve Çanakkale'de yangın nerede çıktı araştırılıyor. Çanakkale'de yangın söndürüldü mü? Çanakkale'de yangın nerede çıktı? Detaylar haberimizdedir…

ÇANAKKALE'DE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Dün başlayan Hatay, Çanakkale ve Mersin'deki orman yangınları sürüyor. Hatay'ın Belen ilçesinde yangını takip eden Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dün Sabah 06.55'ten bu ana kadar yaklaşık 19 yangın, orta ve üstü çıktı. Bunların 16'sına müdahale edildi ve an itibarıyla kontrol altına alındı. Şu anda sorunumuz bu 3 yangın, bunlara konsantre olmuş vaziyetteyiz." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Belen yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltında" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE'DE YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yukarı Okçular ve Kemel köylerine de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor. Bölgeye, Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları geldi.

Çanakkale Valiliği, devam eden yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınını, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın, can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir." Köyden tahliyesi sağlanan vatandaşların, Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiği öğrenildi.