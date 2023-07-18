Çanakkale'de yangın son durum nedir? Çanakkale'de yangın söndürüldü mü? Çanakkale'de yangın nerede çıktı?

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ÇANAKKELE'DE YANGIN SON DURUM NEDİR?

Çanakkale'de Kızılkeçili Köyü yakınlarında başlayan orman yangını 38 saattir söndürülemiyor. Yangını söndürme çalışmalarına gece saatlerinde de hem havadan hem karadan devam edilirken, şu ana kadar yangından 8 köy etkilendi. Vatandaşlar bölgeden tahliye edilirken yanan yerlerin son hali ise yürek sızlattı.

ÇANAKKALE'DE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Kızılkeçili'de yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle yangın kontrol altına alınamadı.

ÇANAKKALE'DE YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Dün Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada tedbir amaçlı Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerinin tahliyesine karar verildiği duyuruldu. Bugün ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havdan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere, toplam 21 hava unsuru, 60'ın üzerinde arazöz, 500'den fazla personel müdahale ediyor.

Çanakkale'de 37 saattir devam eden orman yangınındaki son durum dron ile görüntülendi. Görüntülerde büyük bir alanın küle döndüğü görülüyor.