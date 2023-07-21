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Çanakkale'de seyir halindeki otomobil yandı

Otomobil Haberleri

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Gelibolu'dan Keşan istikametine giden Adem Gök idaresindeki 20 DE 769 plakalı otomobil, Kocaceşme köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Aracını yol kenarına çeken Gök, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Evreşe ve Kavakköy belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gelibolu'dan Keşan istikametine giden Adem Gök idaresindeki 20 DE 769 plakalı otomobil, Kocaceşme köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Aracını yol kenarına çeken Gök, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen Evreşe ve Kavakköy belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Otomobil

112 Acil Çağrı Çanakkale Keşan Otomobil Haberler

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