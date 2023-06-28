Çanakkale'de Otomobil Yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Gelibolu'dan Edirne'nin Keşan ilçesi yönüne giden Y.G'nin kullandığı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelibolu Belediyesi İtfaiyesince söndürülen yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.