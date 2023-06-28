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Çanakkale'de Otomobil Yangını

Çanakkale'de Otomobil Yangını

Otomobil Haberleri

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Gelibolu'dan Edirne'nin Keşan ilçesi yönüne giden Y.G'nin kullandığı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelibolu Belediyesi İtfaiyesince söndürülen yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gelibolu'dan Edirne'nin Keşan ilçesi yönüne giden Y.G'nin kullandığı 58 RC 404 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelibolu Belediyesi İtfaiyesince söndürülen yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Otomobil

Çanakkale Edirne Otomobil Haberler

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