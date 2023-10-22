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Çanakkale'de Otomobil Sulama Kanaletlerine Çarptı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, sulama kanaletlerine çarparak hasara yol açtı. Kazada sürücü veya yolcu bulunmazken, olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.