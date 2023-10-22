Çanakkale'de Otomobil Sulama Kanaletlerine Çarptı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, sulama kanaletlerine çarparak hasara yol açtı. Kazada sürücü veya yolcu bulunmazken, olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yoldan çıkan otomobil, sulama kanaletlerinde hasara yol açtı.
Bayramiç'ten Ezine istikametine seyir halinde olan 17 ABY 119 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanaletlerine çarptı.
Yoldan geçen sürücülerin fark etmesi üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, otomobilde sürücü veya yolcunun olmadığını belirlediği kazada sulama kanaletlerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Otomobil