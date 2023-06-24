Çanakkale'de Otomobil Kazası: 7 Yaralı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Dereoba köyünden Etili köyü istikametine giden Mehmet Ürkmez yönetimindeki 17 ADT 657 plakalı otomobil ile Etili'den Uzunalan köyüne giden Fatih Cengel'in kullandığı 17 AEA 452 plakalı otomobil, Göle köyü girişindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Otomobil