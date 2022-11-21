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Çanakkale'de okullar tatil mi? Çanakkale'de yarın okul var mı? Çanakkale'de okullar neden tatil?

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Çanakkale'de okullar tatil mi? Çanakkale'de yarın okul var mı? Çanakkale'de okullar neden tatil?

Çanakkale'de okullar tatil mi merak ediliyor. Çanakkale'de saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi iddiası sosyal medyada yer almıştı. Peki, Çanakkale'de okullar tatil mi? Çanakkale'de yarın okul var mı, yok mu? Çanakkale'de okullar neden tatil? İşte, Çanakkale'de yarın neden okul yok?

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Çanakkale'de okullar tatil mi? Çanakkale'de saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi iddiası sosyal medyada yer almıştı. Peki, Çanakkale'de okullar tatil mi? Çanakkale'de yarın okul var mı, yok mu? Çanakkale'de okullar neden tatil? İşte, Çanakkale'de yarın neden okul yok? Detaylar haberimizde...

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin izinli sayılması kararlaştırıldı.

Olumsuz hava koşulları ve meteorolojik tahminler nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personel 21 Kasım'da bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Ayrıca İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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