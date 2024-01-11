Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kar yağışı nedeniyle oluşan yoğun tipi sebebiyle birçok mahallenin yolu kapanırken birçok araç ise yolda kaldı. Daha sonrasında Çanakkale'de okullar tatil mi? Sorusu da gündeme geldi ve merak edildi. Peki, Çanakkale'de okullar tatil mi? Bugün (11 Ocak Perşembe) okul tatil edildi mi, kaç gün?

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de de dün öğleden sonra başlayan ve devam eden kar yağışı Lapseki ilçesinde ulaşımın güçlükle sağlanmasına neden oluyor. İl genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapanırken, 28 ekip kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale'de olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 6 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, 10.01.2024 Çarşamba günü, il merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan, Çanakkale'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) eğitime bir gün ara verildi.