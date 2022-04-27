Çanakkale'de kedi kurtarma operasyonu

ÇANAKKALE Çanakkale'de bir köftecinin klima ünitesinin üstünde mahsur kalan kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'de Kemalpaşa Mahallesi Yalı Caddesi'nde bulunan bir köfteci dükkanın klima ünitesinde mahsur kalan kedinin seslerini duyan çevredeki esnaf durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, sepetli araç yardımıyla kediyi bulunduğu 8 metre yükseklikten alarak kurtardı. Sepetten indirilen kedi, bir süre etrafına bakındıktan sonra hızla bulunduğu alandan kaçarak gözden kayboldu. Kedinin kurtarılma operasyonu sırasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.