Çanakkale'de Kavşak Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kavşak kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Bayramiç'ten Kuşçayır köyüne giden Hasan T. idaresindeki 17 HZ 161 plakalı otomobile, Çan istikametinden çevre yoluna giren Gökhan Z. idaresindeki 17 GM 665 plakalı otomobil kavşakta çarptı.
Kazada sürücü Gökhan Z. ile aynı araçtaki eşi Derya Z. ve 2 yaşındaki çocukları Ferman E.Z. yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil