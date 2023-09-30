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Çanakkale'de Kavşak Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kavşak kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.