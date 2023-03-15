Çanakkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Çanakkale Ayvacık deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Mart az önce deprem mi oldu?

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ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Çanakkale'de 15 Mart günü saat 11.24'te 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.