AFAD ve Kandilli verilerine göre Çanakkale'de deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Çanakkale depremleri! 9 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Çanakkale'de deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Çanakkale'de deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Ağrı depremleri! 9 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Adana 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.