Çanakkale'de deprem konutlarının inşası başladı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde deprem konutlarının inşasına başlandı. İnşaat faaliyetleri hızla devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde deprem konutlarının inşasına başlandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bütçesi İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığınca karşılanan, ihalesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan Tuzla köyünde 28, Taşağıl köyünde 12, Taşboğaz köyünde 10, Babadere 35 adet toplu olarak yapılacak afet konutları ile Tuzla, Baharlar, Bahçedere, Çamköy, Dibekli, Sazlı, Adatepe, Gülpınar, Çamkabalak, Kestanelik ve Dağahmetçe köylerinde afetzedelerin kendi parsellerine yapılacak olan 105 adet afet konutun inşaat faaliyetleri hızla devam ediliyor.

Vali İlhami Aktaş, Ayvacık'ın Taşağıl köyünde 12 afet konutunun yapılacağı inşaat alanında incelemelerde bulundu. Ayvacık Kaymakamı Salih Sak ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Celil Sezgin'in de bulunduğu incelemelerde Vali Aktaş, inşaat çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların barınma sorununun çözümü için modern bir mimariyle kaliteli evler yapılarak, en kısa sürede tamamlanıp vatandaşlara teslim edileceğini ifade eden Aktaş, afet konutlarının yapım çalışmalarında emeği geçenlere kolaylıklar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.