ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

Çanakkale'de hissedilen deprem, çevre illerde de korkuya neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre, depremin büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili ilk bilgiler paylaşıldı. Peki, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşandı mı? Çanakkale depremiyle ilgili tüm gelişmeler...

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Çanakkale Saros Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

AFAD'ın verilerine göre, 12 Aralık 2024 tarihinde saat 14:34'te Ege Denizi Saros Körfezi'nde, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13.52 kilometre uzaklıkta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.