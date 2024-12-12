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ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç?
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Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle bu tür sarsıntılar sık sık gündeme gelirken, Çanakkale'de meydana gelen depremin detayları merak ediliyor. Deprem ne zaman oldu, büyüklüğü kaç ve merkez üssü neresi? İşte Çanakkale depremine dair tüm detaylar...

Çanakkale'de hissedilen deprem, çevre illerde de korkuya neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre, depremin büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili ilk bilgiler paylaşıldı. Peki, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşandı mı? Çanakkale depremiyle ilgili tüm gelişmeler...

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Çanakkale Saros Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇANAKKALE'DE DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

AFAD'ın verilerine göre, 12 Aralık 2024 tarihinde saat 14:34'te Ege Denizi Saros Körfezi'nde, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13.52 kilometre uzaklıkta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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