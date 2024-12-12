ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu?

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ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Çanakkale'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Western Turkey tarafından paylaşılan bilgilere göre, deprem Çanakkale'nin 37 kilometre yakınında gerçekleşti. Depremin saati ise 14:34 olarak açıklandı.

ÇANAKKALE'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın verilerine göre, 12 Aralık 2024 tarihinde saat 14:34'te Ege Denizi Saros Körfezi'nde, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13.52 kilometre uzaklıkta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.