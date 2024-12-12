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Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

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ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu?

ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu?
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Çanakkale'de son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Çanakkale'de kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Çanakkale'de deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu?

Çanakkale'de deprem mi oldu ve Çanakkale'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Çanakkale'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Çanakkale'de açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ÇANAKKALE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Çanakkale'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Western Turkey tarafından paylaşılan bilgilere göre, deprem Çanakkale'nin 37 kilometre yakınında gerçekleşti. Depremin saati ise 14:34 olarak açıklandı.

ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu?

ÇANAKKALE'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın verilerine göre, 12 Aralık 2024 tarihinde saat 14:34'te Ege Denizi Saros Körfezi'nde, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13.52 kilometre uzaklıkta 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Aralık Çanakkale'de nerede deprem oldu?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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