Çanakkale'de Aqua Park Projesi İnşaatı Devam Ediyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Aqua Park Projesi'nin inşaatı hızla ilerliyor. Proje kapsamında 1021 metrekarelik bir havuz alanı ve 521 metrekarelik bir restoran alanı yapılacak. Proje, çocuklar ve yetişkinler için ayrı havuzlar ve kaydıraklar içerecek.