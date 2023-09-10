Çanakkale'de Aqua Park Projesi İnşaatı Devam Ediyor
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Aqua Park Projesi'nin inşaatı hızla ilerliyor. Proje kapsamında 1021 metrekarelik bir havuz alanı ve 521 metrekarelik bir restoran alanı yapılacak. Proje, çocuklar ve yetişkinler için ayrı havuzlar ve kaydıraklar içerecek.
Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından 1542 metrekare alanda yapımına başlanılan Aqua Park Projesinde beton atma çalışmaları devam ediyor.
Lapseki Belediyesi tarafından 1542 metrekare alanda yapımına başlanılan Aqua Park Projeside tüm hızıyla devam ediyor.
Beton atma çalışmaları gerçekleştirilen projede, Aqua Park Alanı 1021 metrekare ve restoran alanı 521 metrekare olacak. Yetişkinler ve çocuklar için 2 ayrı havuzun olacağı projede 95 metrekare alana sahip çocuk havuzunda ahtapot kaydırak, 80 metrekare alana sahip yetişkin havuzunda 3 kaydırak yer alacak. - ÇANAKKALE