Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'de de hissedildi. Büyük panik yaşayan vatandaşların kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul ve çevresinde de hissedildi. 10.44 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir'in Gönen ilçesinde de hissedildi. Büyük panik yaşayan vatandaşların kaçma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BALIKESİR