Çanakkale'de 23 Nisan töreni düzenledi - Haberler

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Çanakkale'de 23 Nisan töreni düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Utku Yaşar Cüce - Genel
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Çanakkale'de 23 Nisan töreni düzenledi Çanakkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenledi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de 23 Nisan töreni düzenledi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenledi.

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda bugün saat 19.15'te tören düzenlendi. Törene, Vali Vekili Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, protokol üyeleri, daire amirleri, gaziler, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, bir öğrencinin şiir okumasıyla devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemine binaen İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz bir konuşma gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Genel

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