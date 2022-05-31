Çanakkale Çan hangi partiden? Çanakkale Çan belediye başkanı kim? Bülent Öz kimdir? - Haberler

Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gelişme sonrası Çanakkale Çan hangi partiden? Çanakkale Çan belediye başkanı kim? Bülent Öz kimdir merak edildi.

ÇANAKKALE ÇAN HANGİ PARTİDEN?

Bülent Öz; 8 Ekim 1972 tarihinde Nurduran Hanım ve Hasan Bey'in evladı olarak Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Çan Atatürk İlkokulu ve Çan Ortaokulu'nda tamamladı. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitimine devam etti.

Sivil toplum çalışmalarıyla memleketi Çan'a uzun yıllar hizmet veren Bülent Öz, Çan Atatürkçü Düşünce Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliğini, ardından 4 dönem boyunca Çan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığını sürdürdü. Özel sektörde ticari şirket yöneticiliği yaptı. Yerel gazetelerde yazdığı yazılar sayesinde toplumla bilgi birikimini paylaştı.

Çan'da Halk Gazetesi adıyla ilk yerel gazeteyi çıkaran Babası Hasan ÖZ, Çan'da TRT'nin, Cumhuriyet ve Günaydın gazetelerinin ilk muhabirliğini yaptı. Baba Hasan Öz; Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığını, İl Genel Meclis Üyeliğini yürütmüş ve bu görevi esnasında 1974 yılı yerel seçimlerinde, 27 yıl aradan sonra, Çan'da CHP'nin belediye seçimlerini kazanmasında önemli rol üstlenmiştir.

Annesi Nurduran Öz ise yıllarca Çan Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları üyesi olarak çalışmış, 1980 öncesi ve sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'ne atfen yazdığı makale ve şiirleri kitaplaştırmıştır ve iki eser ortaya çıkarmıştır. "Öz'den Söze" kitabı basılmış ve şiir dostlarıyla paylaşılmıştır.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Bülent Öz, 2007 seçimlerinde 4. sıra, 2011 seçimlerinde 3. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katılmış, 2015 Genel Seçimlerinde 2. sıra adayı olarak girdiği seçimde Çanakkale Milletvekili seçilmiştir.

25. ve 26. Dönemlerde Çanakkale halkını TBMM'de temsil eden Bülent Öz, Meclis Başkanlık Divanı Üyesi olmuştur. TBMM Dilekçe Komisyonu üyeliği yapmıştır.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimine Çan İlçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı olarak katılan Bülent Öz, hemşerilerinin teveccühü ile Çan Belediye Başkanı seçilmiştir. Doğup büyüdüğü memleketine hizmet etme onurunu yaşayan Bülent Öz, Şebnem Öz ile evli olup İlke isimli kızı ve Ata Arın isimli oğlu vardır.

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