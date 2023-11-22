Çanakkale Belediyesi'nden vergi ödeme hatırlatması

Çanakkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu. Vergi yükümlülerinin mağdur olmamaları için ödemelerini farklı yöntemlerle yapabilecekleri belirtildi.

Çanakkale Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2023 yılına ilişkin söz konusu vergilerin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım Perşembe gününe kadar yapılması gerektiği belirtildi.

Vergi yükümlülerinin mağdur ve cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini e-belediye linkinin yanı sıra posta çeki ve banka havalesi seçeneğiyle yapabilecekleri bildirilen açıklamada, detaylı bilgiye 444 1717 numaralı telefondan ve "www.canakkale.bel.tr" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.