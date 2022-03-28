Çanakkale Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Ülgür Gökhan Çanakkale Belediyesi hangi partiden?

Çanakkale Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Çanakkale BelediyeBaşkanı Ülgür Gökhan gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Çanakkale Belediye kimdir? Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan hangi partili?

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI ÜLGÜR GÖKHAN KİMDİR

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN köklü ve sosyal demokrat bir ailenin bireyi olarak 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Aldığı eğitimle çocukluğundan bu yana Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet'e, demokrasiye sıkı sıkıya bağlı olarak büyüdü. Çanakkale'de başladığı eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde devam etti. Sahip olduğu değerlerle örtüşen Galatasaray Lisesi'nde ki ilerici demokrat çizginin ve 1975 yılında Ankara Üniversitesinde Mülkiye ile başlayan üniversite eğitiminin gerek siyasi gerek idarecilik yaşamında önemli etkileri oldu. Üniversite eğitimi için gittiği Ankara ona bundan böyle yaşamını paylaşacağı ve hayatının her alanında desteğini esirgemediği eşi Hale GÖKHAN' la da tanışma fırsatı sundu. Bir erkek bir kız sahibi olan GÖKHAN ailesi, aileye yeni katılan üyeleriyle gün geçtikçe büyümektedir.

1989 yılı yerel seçimlerinde SHP'den kontenjan Belediye Meclis Üyesi seçilerek yerel yönetim sürecine giren ve bu konuda büyük deneyimler kazanan Ülgür GÖKHAN, 1992 yılında CHP'nin yeniden açılmasıyla CHP' nin Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendi. Siyaset ve yerel yönetim adına edindiği bilgi ve tecrübelerle, 1999 yılı yerel seçimlerinde CHP'den yeniden Belediye Meclis Üyesi seçildi ve 2002 yılında, dönemin Belediye Başkanının milletvekilliği için istifa etmesiyle boşalan belediye başkanlığı görevine meclis üyelerinin oylarıyla seçildi. Meclisçe yapılan seçimlerin ardından 2004 yılına kadar emanet aldığı kentin yönetimini başarıyla sürdürdü ve gerek kent halkından, gerek örgütünden aldığı devam etmesi yönünde ki taleple "Önce İnsan Sonra Başkan" diyerek kent halkından yeniden görev istedi. "Barışın Kenti Uygar Çanakkale'yi Yaşatan ve Yöneten Belediye" vizyonuyla kentin tüm değerlerine sahip çıkmak, korumak ve geliştirmek adına büyük ve önemli uğraşlar verdi.

2009 yılı yerel seçimlerinde, "Daha Yaşanabilir Bir Çanakkale İçin" BEN VARIM diyerek yeniden görev istedi ve kent halkının büyük desteğiyle yeniden kentin, kentlinin temsilcisi oldu. Dönem boyunca alt yapı sorunlarını büyük ölçüde çözmüş olan kent, yeni yaşam alanlarına, konforlu kentsel tasarımlara, önemli çevre yatırımlarına kavuştu.

2014 ve 2019 yılı yerel seçimleri için yeniden partisinin adayı olarak belirlenen Ülgür GÖKHAN " kendime de, kentime de güveniyorum" diyerek kent halkından rekor seviyede oy alarak, yeniden Barışın ve Özgürlüklerin Kenti Çanakkale'nin Belediye Başkanı seçildi. Başkan Gökhan, omuzlarında ki büyük sorumluluğun bilinci ve kent halkının sevgi ve güveninin gücüyle, mutlu insanlar kenti Çanakkale'yi daha mutlu, daha yaşanılır kılmak, büyüyüp gelişirken sahip olduğu değerlerini de korumak adına durmadan çalışmaktadır.

Kentte yalnızca siyasi kimliğiyle değil, işadamı olarak da katma değer ve istihdam yaratarak hizmet sunan Başkan GÖKHAN; ÇTSO ve Çanakkale Spor'un yönetici kadrolarında görev aldı, Rotary Kulüp Başkanlığı yaptı. Ülgür GÖKHAN, Galatasaraylılar Birliği ve GS Spor Kulübü divan kurulu üyesidir. Ayrıca Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliği görevini de sürdürmektedir.

Belediye Başkanlığı boyunca gerek kentsel, gerek sportif, gerek kültür alanında yaptığı pek çok çalışmayla, çeşitli kurumlarca başta yılın belediye başkanlığı olmak üzere çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Başkan GÖKHAN; farklı siyasi, kültürel, etnik yapıya sahip tüm kent yaşayanlarının kendi değişik renkleriyle bezedikleri, kimsenin diğerini ötekileştirmediği, herkesin söyleyecek bir sözünün olduğu Barışın Kenti Çanakkale'yi sahip olduğu değerleri daha da yükselterek, kent halkıyla birlikte yönetmek anlayışıyla görevini sürdürmektedir.

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