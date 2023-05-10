Çanakkale Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Çanakkale Belediyesi hangi parti?

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ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI KİM, HANGİ PARTİDEN?

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dır.

ÜLGÜR GÖKHAN KİMDİR?

Ülgür Gökhan (d. 1 Nisan 1950, Çanakkale), Türk siyasetçi, mevcut Çanakkale Belediye Başkanı.

Çanakkale'de sosyal demokrat çizgide bir ailede dünyaya gelmiştir. 18 Mart İlkokulu'nda başladığı eğitimini Galatasaray Lisesi'nde devam ettirmiş ve 1976 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (Mülkiye) mezun olmuştur. Üniversite yıllarında eşi Hale Gökhan ile tanışmıştır.

Siyasi kariyeri

1989 yılı yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den Belediye Meclis Üyesi seçildi. 1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden kurulmasıyla Kurucu İl Başkanı oldu. 1995 yılında SHP - CHP Birleşme Kurultayı CHP Divan Başkanlığı yaptı. 1999 yılı yerel seçimlerinde yeniden Belediye Meclis Üyesi seçildi.

2002 yılında, dönemin Belediye Başkanı İsmail Özay'ın milletvekilliği için istifa etmesi üzerine Çanakkale Belediye Meclisi tarafından belediye başkanı olarak görevlendirildi. 2004 Türkiye yerel seçimlerinde Çanakkale Belediye başkanı seçildi. Bu göreve 2009, 2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde yeniden seçilmiştir.

Yaşamı

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile Çanakkale Spor'un yönetici kadrolarında görev aldı. Rotary Kulüp Çanakkale Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda Galatasaraylılar Birliği ile Galatasaray Divan Kurulu üyeliği de yapmıştır. Halen Tarihi Kentler Birliği'nde encümen üyeliği görevini sürdürmektedir.

Hale Gökhan ile evlidir. Bir erkek ve bir kız olmak üzere 2 çocuğu vardır.